Georg Kügler: "Alles steht und fällt mit mir"

Der Inhaber (68) des letzten und einzigen Kinos dieser Art in Oberösterreich hat auch keine E-Mail, erreichen kann man den Linzer am Handy (Tel. 0680/44 20 218) oder gleich in seinem Lichtspielhaus. Kügler betreibt es seit November 1993 in einem 400 Jahre alten denkmalgeschützten Haus (Obere Donaulände 51). Gefeiert wird der runde Geburtstag ab heute mit F. W. Murnaus Werk „Faust“ (19.30 Uhr). Diese Projektion sowie die weiteren im Jubiläumsmonat begleiten Bruckneruni-Lehrende Karen