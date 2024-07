Georg Adam Clam-Martinic: Der Graf der Musikhochburg

"Vor 34 Jahren haben wir das damalige Brauhaus in unserer Burg renoviert. Um den Gastgarten zu füllen, habe ich begonnen, kleine Konzerte zu veranstalten“, erinnert sich Georg Adam Clam-Martinic an die Anfänge der heute namhaften Konzertreihe auf der malerischen Burg Clam. Seine gräfliche Familie ist seit etwa 560 Jahren im Besitz der 1149 erstmals urkundlich erwähnten Festung in Klam (Bezirk Perg).