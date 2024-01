Gabriella Hauch: Auf der Suche nach den Zwischentönen

Schon in der Schule sollte sich herauskristallisieren, was später der Forschungsschwerpunkt von Gabriella Hauch werden sollte: die Frauen- und Geschlechterforschung. Sie besuchte ein Mädchen-Gymnasium in der Salzburger Josef-Preis-Allee. Kochen und Handarbeiten waren wichtige Fächer, weniger bedeutend dagegen Latein. „Hier sollten gebildete Gattinnen erzogen werden“, sagt Hauch.