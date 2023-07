Für Karl Karrer und 720 Helfer wird’s ernst

Eineinhalb Jahre: So lange schon dauern die Vorbereitungen für den 59. Landesfeuerwehrbewerb und den gleichzeitig stattfindenden 46. Landesfeuerwehrjugendbewerb, die heute und morgen in Aspach (Bezirk Braunau) über die Bühne gehen. Was mit ersten Besprechungen begann, mündet morgen in eine logistische Meisterleistung, schließlich wollen bis zu 20.000 Besucher im 2600-Einwohner-Ort würdig empfangen werden.