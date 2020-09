Franziskus Schachreiter: Vielseitiger Diakon wird Priester

Ein bisschen Aufregung sei natürlich schon dabei, sagt Franziskus Schachreiter. Der 40-Jährige ist einer von sieben Oberösterreichern, die im heurigen Jahr die Priesterweihe empfangen. Seine findet heute im Linzer Mariendom statt. Priester zu werden, das ist seine Berufung. „Ich habe den Gedanken schon längere Zeit in mir getragen, er ist in meinem Leben immer wieder aufgetaucht. Deshalb habe ich mich auch dazu entschieden, diesen Weg zu gehen“, sagt er.

Der gebürtige Manninger (Bezirk Vöcklabruck), der mit fünf Geschwistern auf einem Hof aufgewachsen ist, hat auch die landwirtschaftliche Facharbeiterprüfung in der Tasche. Seine Interessen sind aber noch vielfältiger. Er entschied sich für mehrere Studien, die er alle abgeschlossen hat. Das Studium der katholischen Fachtheologie und das Lehramtsstudium für Religion sowie für Geografie und Wirtschaftskunde. Dem nicht genug, hat er zusätzlich auch noch Gesang am Mozarteum studiert.

Erste pastorale Erfahrungen sammelte er als Pfarrpraktikant in Ostermiething (Bezirk Braunau) und anschließend als Diakon in den Oberinnviertler Pfarren Ostermiething, St. Radegund und Tarsdorf. Nach der heutigen Weihe wird er in diesen drei Pfarren ein Jahr als Kaplan eingesetzt. „Ich bin sehr dankbar dafür, wurde dort herzlich aufgenommen, fühle mich wohl. Diese Herzlichkeit, das ist etwas Besonderes“, sagt Schachreiter.

Herzlichkeit und Wärme, das habe er auch in seiner Familie immer gespürt. „Es war ein sehr glückliches Aufwachsen in einer gläubigen Familie, in der der Zusammenhalt auch heute noch sehr groß ist.“ Franziskus Schachreiter ist der erste in seiner Familie, der nicht nur ehren-, sondern auch hauptamtlich in der katholischen Kirche tätig sein wird. Einer seiner beiden Primizsprüche hat Bezug zu Franz von Assisi: „Verkündet das Evangelium der ganzen Schöpfung.“ Sein Namenspatron sei ihm ein großes Vorbild. „Gerne bin ich auch in der Natur, in Gottes Schöpfung“, betont er.

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Oberösterreicher des Tages Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.

Artikel von Magdalena Lagetar Lokalredakteurin Innviertel m.lagetar@nachrichten.at