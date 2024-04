Limits ausreizen, dabei aber stets korrekt bleiben“ – diesem Leitsatz ist Franz Schreiner immer treu geblieben: egal, ob als Rennfahrer oder als Sicherheitssachverständiger von Großevents wie der Formel 1 in Spielberg. Mit bald 80 Jahren, am kommenden Freitag feiert der Linzer Geburtstag, könnte der Ziviltechniker schon lange in Pension sein.