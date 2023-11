Franz Rauecker: Ohne Berührungsängste im Einsatz

Franz Rauecker wurde 1962 im Mühlviertel geboren. Seit 41 Jahren ist er im Institut Hartheim beschäftigt und gestaltet den Alltag der Bewohner positiv mit. Berührungsängste mit Menschen mit Beeinträchtigungen hatte er nie. „An erster Stelle sollten immer die uns anvertrauten Menschen und ihre Bedürfnisse stehen“, so Rauecker. Schon am Beginn seines Grundwehrdienstes in Hörsching kam er mit dem Institut in Berührung.