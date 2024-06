Franz Koppelstätter: Er baut am grünen Wandel

"Es geht nicht anders. Wir können jetzt mit dem Veränderungsprozess durchstarten oder erst in 20 Jahren, aber dann wird es wesentlich weniger nützen. Je mehr Zeit vergeht, desto schwieriger wird es“, sagt der Leiter des Architekturforums Oberösterreich afo, Franz Koppelstätter. Er lädt am 7. und 8. Juni zu den österreichweiten Architekturtagen, die sich dezidiert nicht nur an Fachpublikum, sondern an alle mit Interesse für das Bauen richten.