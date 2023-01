Franz Hanl: Aus Leidenschaft für Natur und Wild

Die Freude an der Jagd wurde bei Franz Hanl sprichwörtlich in die Wiege gelegt. Bereits sein Großvater und sein Vater waren nicht nur Landwirte, sondern immer auch begeisterte Jäger. "Die Jagd war immer schon ein wichtiger Teil meines Lebens", sagt der Langensteiner, der am Samstag zum neuen Bezirksjägermeister von Perg gewählt wurde.Sein berufliches Standbein hat Franz Hanl daheim in Langenstein.