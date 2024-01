Florian Doppelhammer: Die logische Wahl

Was schon längst beschlossene Sache war, ist seit kurzem offiziell: Florian Doppelhammer wird neuer Judo-Landestrainer. Generationswechsel: Sein Vorgänger Klaus-Peter Stollberg, der im Herbst in Pension geht, hatte diese Funktion knapp 30 Jahre inne – also in etwa so lange, wie sein 34-jähriger Nachfolger alt ist. Trotz seiner Jugend hat sich Doppelhammer bereits als Trainer einen Namen gemacht, half er doch entscheidend mit, Oberösterreichs Nachwuchs zum bundesweit stärksten zu machen.