Menschen in eine Gemeinschaft bringen. Die Stimme erheben. Neue kirchliche Präsenz zeigen. Für diese drei Ziele der Katholischen Aktion Österreich (KAÖ) setzt sich in den kommenden drei Jahren einer besonders ein: Ferdinand Kaineder, der bei der KAÖ-Konferenz in seiner Funktion als bisheriger Präsident bestätigt wurde.