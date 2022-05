Wie bringt man Menschen, egal ob jung oder alt, dick oder dünn, dazu, sich freudvoll zu bewegen? Dieser Frage widmet sich der Linzer Sportwissenschafter Roland Werthner seit 20 Jahren. Seine Antwort darauf ist mittlerweile allein in Österreich in 40 Motorikparks zu finden. „Ich konzipiere auf sportwissenschaftlicher Basis Bewegungsparadiese in der Natur, die nur einen Zweck haben, nämlich die spielerische Lust an der Bewegung zu wecken“, sagt der 64-Jährige ehemalige Zehnkämpfer.