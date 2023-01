Mit der Angelobung von Bundespräsident Alexander Van der Bellen für seine zweite Amtszeit trat gestern auch die gebürtige Grieskirchnerin Eva Wildfellner ihren neuen Job in der Präsidentschaftskanzlei an. Als Kabinettsdirektorin ist sie in einer Schlüsselfunktion, unterstützt das Staatsoberhaupt in allen wichtigen Fragen.