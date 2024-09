Eva Bodingbauer: Ein halbes Jahrhundert für das Kirchdorfer Figurentheater

Er ist voller Urvertrauen ins Leben und hat so einen schönen Humor“, sagt Eva Bodingbauer über den Kasperl, fragt man sie nach einer Puppenspielfigur, an der ihr Herz besonders hängt. Die Liebe zum Figurentheater währt bei der 80-Jährigen wahrlich schon sehr lange – ein halbes Jahrhundert. 1974 gründete sie das Figurentheater in ihrer Heimat Kirchdorf an der Krems. Bei der Eröffnung einer Schau zum Jubiläum (Schloss Neupernstein, 4.