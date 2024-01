Seit knapp 13 Jahren werkt Erwin Gierlinger im Handball-Nationalteam der Herren – anfangs als Video-Analytiker – , doch so etwas hat er noch nicht erlebt: Österreich schaffte bei der EM-Endrunde in Deutschland vor allem dank der überraschenden Unentschieden gegen Kroatien (28:28) und Vize-Europameister Spanien (33:33) sensationell den Einzug in die Hauptrunde.