Florian Lindinger liebt es, mit seiner Musik Geschichten zu erzählen – zum Beispiel in seinem jüngsten Marsch „Mit Opa unterwegs“. „Das ist eine Hommage an meine Großeltern“, sagt der 24-Jährige, der mit seiner Partnerin in Taufkirchen/Trattnach (Bezirk Grieskirchen) lebt. In dem Musikstück erinnert er sich musikalisch an die Großeltern.