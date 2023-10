Früher habe er diesen Wunsch gar nicht gehabt, „aber als ich das erste Mal vor meinen Eltern auf der Bühne gestanden bin, habe ich gedacht: Das ist es“, sagt Jakob Blaimschein (11) im Gespräch mit den OÖN. Eine Freundin habe den damals Achtjährigen in die Musicalschule Starwalk Academy in Linz mitgenommen und ihm die Freude am Schauspiel gezeigt.