"Über den Wolken." So lautet das Motto der heute startenden, zweitägigen Flugshow in Zeltweg. Und Wolfgang Prieler ist der Verantwortliche der größten derartigen Veranstaltung Europas in diesem Jahr. Bei der "Airpower", die heuer bereits zum zehnten Mal stattfindet, koordiniert der 50-Jährige rund 200 Flugzeuge und Hubschrauber.