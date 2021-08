Den Golfschläger aus Plastik in der einen Hand, einen kleinen Golfball in der anderen – so spazierte Christoph Bleier bereits als Kind durch die Wohnung und ging damals schon seiner großen Leidenschaft, dem Golfspielen, nach. Eine Leidenschaft, die seine weitere Ausbildung prägen sollte: Die Matura absolvierte der Golfspieler am Linzer BORG für Leistungssport.