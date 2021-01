Er ist mit seinen 2,02 Metern mit Sicherheit der „größte“ Primar Oberösterreichs. Daniel Cejka, 42, Leiter der Abteilung für Nephrologie und Transplantationsmedizin am Ordensklinikum Linz, beeindruckt aber nicht nur durch seine Körpergröße, sondern mit seiner fachlichen Expertise, aufgrund derer er jetzt auch zu europaweiten Ehren kam und in das „Board“ der CKD-MBD (chronic kidney disease - mineral and bone disorder) Work Group gewählt wurde.