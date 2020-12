In Wels hänge er mit seinem gesamten Herzblut daran, sagt Karl Sternberger, seit heute offiziell der Leiter des Bildungszentrums der Sicherheitsakademie in Wels, besser bekannt als Polizeischule. Denn der 43-Jährige hat schon den Aufbau des Bildungszentrums geleitet, ehe es im August 2019 eröffnet wurde. Sternberger war bisher der Chef der Polizeischule in Linz, jetzt in Wels zu sein, „ist eine große Ehre für mich“.