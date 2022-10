"Um Gottes willen, wirklich nicht!" – so hätte Judith Rabeder reagiert, wenn sie früher einmal jemand gefragt hätte, ob sie Landwirtin werden will. Doch dann traf sie ihren Mann, und aus der gelernten Marketing-Fachfrau wurde eine Biobäuerin – noch dazu eine, die für ihren Beruf brennt. "Denn ohne Leidenschaft geht es nicht, in keinem Job", sagt die 46-Jährige aus Niederwaldkirchen im Bezirk Rohrbach.