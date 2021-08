Wenn klare mathematische Sprache auf komplexe Alltagsphänomene trifft, ist Iris Rammelmüller in ihrem Element. In ihrer Doktorarbeit beschäftigt sich die 26-jährige Nachwuchsforscherin mit der Berechnung von Schadstoffausbreitung in Städten – "ein eigentlich sehr anschauliches Thema", sagt die begeisterte Mathematikerin.