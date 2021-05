Es war der größte Erfolg seiner jungen Karriere: Am Sonntag brachte es Zehnkämpfer Matthias Lasch in Leibnitz auf 7443 Punkte. Damit setzte sich der 16-jährige Leichtathlet an die Spitze der U18-Weltrangliste – und das nicht einmal knapp. Um gleich 392 Zähler überbot der Scharnsteiner den bisherigen Spitzenreiter Andrin Huber (Sui).