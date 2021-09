Auf Vereinsebene gibt es für einen Profifußballer in Europa keinen besseren Ohrenschmaus als die Hymne der Champions League. Der Engländer Tony Britten hat sie 1992 komponiert, Dortmunds Superstar Erling Braut Haaland machte das Stück mit der langgezogenen Sequenz „These are the Champions. Die Meister. Die Besten“ zu seinem persönlichen Handy-Klingelton. Auch Andreas Ulmer, Salzburgs Langzeitkapitän, bekommt bei der „Intro“ eine Gänsehaut.