Peter Androsch stand am Donnerstag kurz vor seinem Flug nach Norwegen, wo er noch bis Sonntag mit seiner Familie den Urlaub verbringt, als sich eine Frauenstimme am Telefon meldete. „Ich hab im Gewusel des Flughafens weder den Namen der Frau verstanden noch geglaubt, was ich meinte verstanden zu haben“, sagt Androsch.