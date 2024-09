Die Kinderurologie am Ordensklinikum Linz Barmherzige Schwestern ist auf seltene Erkrankungen des Urogenitaltraktes spezialisiert und sowohl in der Diagnostik als auch der Therapie federführend. Der neue Primar Bernhard Haid ist bereits seit 2013 Teil des Teams. Davor hatte der 43-Jährige in Feldkirch die Ausbildung zum Facharzt absolviert.