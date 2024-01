Während eines Spaziergangs an einem Novemberabend des Coronajahres 2020 mit seinem Freund, dem früheren OÖN-Redakteur René Laglstorfer, reifte in Christian Gsöllradl-Samhaber die Idee zur Gründung der Initiative Literaturschiff, mit der er seit mehr als drei Jahren Lesungen namhafter Autoren in ganz Oberösterreich veranstaltet.