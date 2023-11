Das Christkindl ist wieder unterwegs

Das Christkindl ist eine waschechte Oberösterreicherin. Und es … ähm, sie … ist weiblich. Wie auch immer, wichtig ist ohnehin vielmehr, dass es das Christkindl überhaupt gibt. Und dass wir wissen, wo wir es finden. Nämlich in Christkindl. Wo sonst? Das Christkindl ist zudem „uralt“. 16 Jahre. Und weil böse Zungen behaupten, dass alles, was es in Steyr zumindest zweimal gegeben hat, schon Tradition hat, sind 16 Jahre schon eine richtig lange Tradition. Also „uralt“.