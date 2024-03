Die heimische Straßen-Radrennsaison kommt am Sonntag in Leonding mit dem traditionellen Bundesliga-Auftakt in Tritt. Obwohl sie den Sprung zu einem Profiteam im Ausland bereits geschafft hat und international in höheren Etagen im Einsatz ist, lässt sich auch Oberösterreichs große Damen-Hoffnung Daniela Schmidsberger das Heimrennen nicht entgehen.