Daniel Kalkhofer: Fasziniert vom alltäglichen Kampf

"Die vier Jahre Arbeit am Film waren mein kleines Olympia“, sagt der Filmproduzent Daniel Kalkhofer. Der gebürtige Linzer präsentiert am Freitag beim Filmfestival Diagonale in Graz seinen Dokumentarfilm „Marlene“. Er handelt von seiner früheren Schulfreundin Marlene Jahl, die sich als Taekwondokämpferin ihren Traum von den Olympischen Spielen 2021 in Tokio erfüllte.