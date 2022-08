Freistadt beherbergt die älteste Messe unseres Bundeslandes. Noch bis Montag werden auf dem Messegelände am „Stieranger“ wieder Tausende Besucher zur traditionellen Erlebnismesse und Mühlviertler Wiesn strömen. Wie sich die Messe seit der ersten Ausstellung 1862 im ehemaligen Kinskyschen Schloss in Freistadt entwickelte, hat die Freistädter Sozialforscherin Heidemarie Pöschko in einer umfassenden Messe-Chronik zusammengefasst.