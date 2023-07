An einem ungewöhnlichen Ort, am Nova-Rock-Festival, bot Christoph Burgstaller mit seinem Team von „KernZone Wels“ Seelsorge an. Der Bedarf war offenbar groß: „Hunderte“ Gespräche führten sie, manche „über eine Stunde lang“, sagte der 46-jährige Offenhausener. Im September wird er auch beim Welser Volksfest Gesprächsmöglichkeiten anbieten.