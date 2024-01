Christian Nuck: Der Biker, den das Wetter kaltlässt

Seit gut einem Jahr betreibt der in Edt bei Lambach wohnende Christian Nuck ein Geschäft für Fahrräder und Ausrüstung an der Welser Ringstraße (Nuck Bikes & Gear). Dorthin fährt er aber nicht mit dem Auto. "Bei mir steht auch der Klimawandel auf der Agenda", betont er. Deshalb setzt er sich jeden Abend und jeden Morgen auf sein E-Lastenrad und radelt jeweils 13 Kilometer. Selbst in diesen Tagen, an denen das Thermometer deutlich unter null anzeigte.