Chris Thaller: Seine Ideen verbessern die Welt

Auf der Suche nach Lösungen für das Plastikproblem in den Weltmeeren braucht es gute Ideen. Eine besonders wirksame hatte Chris Thaller im Jahr 2016, als er den „Run for the Oceans“ gründete. Anlässlich des Welttags der Ozeane am 8. Juni nahmen bisher mehr als 14 Millionen Menschen an der globalen Sportveranstaltung teil, um im Laufschritt ein Zeichen gegen die Verschmutzung der Weltmeere zu setzen.