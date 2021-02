Etwa 40 bis 45 aktuelle Bischöfe haben das Germanicum absolviert“, schätzt Pater Gernot Wisser (64), den wir gerade auf einem Sessellift irgendwo in Tirol am Tag nach seiner Ernennung telefonisch erreichen. Heute ist Snowboarden bei ihm angesagt. Auf dieses Hobby wird er in Rom wohl verzichten müssen, wo er während seines Theologiestudiums fünf Jahre gelebt hat.