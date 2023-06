Bettina Lancaster: Die Frau, die Lust auf Gemüse macht

Buchweizen-Taler mit viel Knoblauch und Petersilie, dazu leicht gedünstetes Wurzelgemüse mit Brennnesselsamen und etwas Tomatensalat“: Man sollte sich auf Ungewöhnliches gefasst machen, wenn man Bettina Lancaster fragt, was sie zu Hause so kocht. Die SPÖ-Bundesrätin und Bürgermeisterin von Steinbach am Ziehberg (Bezirk Kirchdorf) verwöhnt sich und ihren in Großbritannien geborenen Ehemann liebend gerne mit kleinen vegetarischen Kunstwerken aus Naturzutaten.