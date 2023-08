Andreas Dunzinger, ab 1. Oktober Leiter des Instituts für Nuklearmedizin in Vöcklabruck

Mit 1. Oktober übernimmt Andreas Dunzinger die Leitung des Instituts für Nuklearmedizin am Salzkammergut Klinikum Vöcklabruck. Er tritt damit die Nachfolge von Primar Peter Panholzer an, der 18 Jahre lang Chef der Abteilung war und jetzt in den Ruhestand geht.