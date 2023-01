Andrea Pfeiffer: Finanzielle Gesundheit an erster Stelle

Es ist ihr ganz persönliches Herzensprojekt: Als Andrea Pfeiffer vor zwölf Jahren von ihrem Vorgesetzten in der Sparkasse gefragt wurde, ob sie sich vorstellen könnte, als Betreuerin in die Zweite Sparkasse einzusteigen, zögerte die heute 49-Jährige keine Sekunde: "Ich habe das Gefühl, in dieser Filiale wirklich etwas zurückgeben und bewegen zu können." Ihre Expertise im Bereich des Finanzwesens hat sich Andrea Pfeiffer im Laufe ihrer schulischen Ausbildung in der HBLA Auhof und in den