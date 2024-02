Alois Mandl: Über das tragische Rennsporttalent

Während andere sich ausruhten und massieren ließen, trank er zwei Halbe, setzte sich aufs Rad, fuhr und siegte. Der junge Braunauer Sigi Denk war in den 1970er Jahren eines der größten Radsporttalente in Österreich. Aufhalten konnte ihn nur einer: er sich selbst. Mit seinen Eskapaden setzte er seine Karriere in den Sand und seinem jungen Leben 1982 ein Ende. Über das tragische Rennsporttalent schreibt Alois Mandl ein Theaterstück.