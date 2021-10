Immer am Puls der Zeit bleiben – so lautet die Devise von Hubert Schaumberger, wenn es um die Leitung und die Ausbildung in der Landes-Feuerwehrschule in Linz geht. Seit fast 40 Jahren ist der begeisterte Feuerwehrmann aus Freistadt für die Ausbildung der Feuerwehrleute in Oberösterreich im Einsatz, seit 30 Jahren steht er an der Spitze – spricht man ihn auf die Feuerwehrschule an, so sprüht er förmlich vor Begeisterung: „Wenn sich am Wochenende einmal nichts tut, dann fehlt