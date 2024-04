Landesforstdirektor Gottfried Diwold: "Wir müssen das Risiko streuen"

Seit Dezember ist der Wolfsbeauftragte und studierte Forstwirt Gottfried Diwold auch neuer Landesforstdirektor. Im Interview spricht er über den Klimawandel, die wichtigsten Projekte und die größten Herausforderungen für den Wald in Oberösterreich. OÖN: Welchen Wert hat der Wald in Gesellschaft und Politik? Diwold: Er hat einen sehr großen Stellenwert. Früher war er in erster Linie für die Holzproduktion da, aber es hat immer schon eine große Waldgesinnung gegeben. Seit der Wald-Öffnung 1975