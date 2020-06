Die Debatte um den Umbau von Adolf Hitlers Geburtshaus in Braunau reißt nicht ab. Nun konzentriert sich die Kritik an der Empfehlung der Expertenkommission des Innenministeriums, den Gedenkstein an die Opfer des Faschismus an einen anderen Ort zu verlegen. Bei der Präsentation des Siegerprojekts für den Umbau war von einer Verlegung ins "Haus der Geschichte" in Wien die Rede.