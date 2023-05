Künstliche Intelligenz und rechtliche Knackpunkte

Einen Blick unter die Motorhaube der Maschine werfen heute Rechtsexpertinnen und -experten an der Johannes Kepler Universität in Linz. Das Law Lab des Linz Institute of Technology (LIT) der JKU lädt zusammen mit dem Software Competence Center Hagenberg (SCCH) zu einer spannenden Vortragsreihe ein. Was sind die großen Rechtsfragen bei der Anwendung künstlicher Intelligenz?