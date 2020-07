Alleine in der Zeit des Lockdowns (15. März bis 3. Mai) musste die Polizei in Oberösterreich 228 Mal ausrücken, das ist verglichen mit dem Vergleichszeitraum 2019 eine Steigerung von 30 Prozent. Bis 30. Juni waren insgesamt 472 Polizeieinsätze nötig (plus 18 Prozent mehr als im ersten Halbjahr 2019).