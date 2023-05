Koranschulen: Studie zeigt Defizite auf - Land will mehr Deutschkurse für Lehrer

In Oberösterreich gibt es laut Studie 65 Moscheen, 18 von ihnen bieten eigene Moscheeschulen an.

Neben dem Islam-Unterricht an öffentlichen Schulen, den in Oberösterreich 10.650 Schüler besuchen, bieten die Moscheen auch einen sogenannten Moscheeunterricht an. Dort wird gelehrt, wie Muslime richtig beten und fasten. Auch das Erlernen des arabischen Alphabets und das Auswendiglernen wichtiger Koranverse ist Teil des Lernprogrammes.