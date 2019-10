Eine Blutspur soll der afghanische Asylwerber Jamal A. am Montag durch die kleinen Ortscjaft Wullowitz an der Grenze zu Tschechien gezogen haben. Der 63-jährige Landwirt Franz G. ist tot. Mutmaßlich ermordet durch mehrere Messerstiche in die Brust, erlag das Opfer in seiner Garage den schweren Verletzungen. Der Flüchtling fuhr mit dem Auto des Toten davon. Und auf der Intensivstation des MedCampus III des Linzer Kepler-Klinikums kämpften gestern Nachmittag Ärzte weiterhin um das Leben des