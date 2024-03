Konfliktherd Landwirtschaft: Was dürfen Bauern - und was nicht?

Mit steigenden Temperaturen und länger werdenden Tagen, mit ersten Grillereien im Freien, dem Durchlüften von Wohnungen und Häusern und dem Wäsche aufhängen an der frischen Luft stellt sich in vielen Teilen des Landes nicht nur der Frühling, sondern verlässlich auch ein immer wiederkehrendes Thema mit Konfliktpotenzial ein: Dürfen Bauern jederzeit auf den Feldern arbeiten? Darf Gülle überhaupt so nah an einer Siedlung gespritzt werden? Auch am Sonntag? In der Nacht?