Kohlenmonoxidaustritt in Leonding - Arbeiter rettete drei bewusstlose Kollegen

Kurz vor neun Uhr wurde die Einsatzkräfte zu einem Einsatz in den Leondinger Stadtteil Hart gerufen. "Als wir dort ankamen, hatte ein Mitarbeiter bereits drei bewusstlose Kollegen aus einer Halle ins Freie gezogen", sagt Clemens Kaltenberger, der Einsatzleiter des Roten Kreuzes im Gespräch mit den OÖN. Dabei hat sich der Retter aber auch selber eine Kohlenmonoxidvergiftung zugezogen, so Kaltenberger. Er musste, wie seine Kollegen, in den Med Campus III nach Linz gebracht werden.