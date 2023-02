Klimakleber in Linz: "Ich werde mich dem nächsten Auto wieder in den Weg stellen"

Freitag, 7:20 Uhr am Linzer Hauptbahnhof. Es geht geschäftig zu - die kleine Gruppe, die unterschiedlicher kaum sein könnte und sich in Richtung Ausgang bewegt, fällt also gar nicht auf. Das ist wichtig. Draußen im Park vor dem Bahnhof stellen sie sich zusammen und besprechen erst einmal das weitere Vorgehen: Sie werden heute die Straße blockieren. "Wer setzt sich auf die Straße?", fragt Martha Krumpeck, Gründungsmitglied der "Letzten Generation".